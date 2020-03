Многостраничный TIFF. Создай отчет в TIFF без проблем.

Глубина цвета 64 (True color, RGBA) 48 (True color, RGB) 32 (True color, RGBA) 32 (CMYK) 24 (True color, RGB) 8 (Indexed) 4 (Indexed) 1 (Mono)

тип сжатия NONE CCITT RLE (for 1 bpp only) CCITT Fax3 (for 1 bpp only) CCITT Fax4 (for 1 bpp only) LZW FLATE JPEG JBIG (for 1 bpp only) JPEG 6+ PACKBITS

Качество JPEG %

степень сжатия 0 - None 1 - Lowest 2 3 4 5 6 7 8 9 - Highest

уровень квантования 8 7 6 5 4 3 2 1 0 единиц использовать сглаживание

Порядок байтов от младшего к старшему от старшего к младшему

save TIFF file with Multistrip Singlestrip Tiled

Jpeg subsample 1:1:1 (11:11:11) (default) 4:2:2 (22:21:21) 4:1:1 (22:11:11)

photometric mono Leave As Is Minimum is White Minimum is Black

with fill order most significant to least least significant to most

создать превью

Сохранить EXIF, если есть

Сохранить IPTC, если есть