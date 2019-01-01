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Многостраничный TIFF. Создай отчет в TIFF без проблем.


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Очень краткая инструкция

В простом режиме (без настроек) вы можете получить TIFF для сдачи в налоговую. По умолчанию выставлено 300 DPI, но возможно вам нужно будет уменьшить размер файла, для этого попробуйте уменьшить DPI, но не меньше 150. Если вы не знаете какие настройки использовать или что-то пошло не так, пишите мне в ВК.

Если размер больше чем требуется, попробуйте уменьшить размер изображений с помощью настройки "Указать размер (в процентах)".

Если у вас возникла ошибка "Ширина изображения не должна быть более 3000 точек на дюйм" читайте краткую инструкцию ниже.

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Как объединить изображения в TIFF?

Что я могу сделать с этим сервисом?

Вы можете сделать один TIFF-файл из фотографий, которые у вас есть.

Какие форматы изображений я могу загрузить?

В настоящее время поддерживаются практически все форматы изображений. Мы преобразуем их в TIFF самостоятельно.
Но не все графические файлы будут отображаться в вашем браузере.

TIFF (Tagged Image File Format) – это графический формат, который может использовать сразу несколько изображений, объединяя их в многостраничный документ. Его особенностью является то, что он может содержать в себе графические файлы с максимальным качеством (без потерь). Именно поэтому обычно именно сей формат используют для сканирования официальных документов, различных графических изданий и прочего.

Преимущества использования TIFF

В чем отличие изображений этого формата от распространенного JPG? По крайней мере в том, что последний использует сильную степень сжатия. А это негативным образом влияет на качество изображения. Иногда текст вообще невозможно прочитать. Но есть у TIFF и другие преимущества.

Требования, предъявляемые ФНС к электронным документам

Налоговая инспекция (как и другие органы власти) имеет свои требования к документам, которые присылаются к ним в электронном виде. Они не всегда адекватны, но их нужно выполнять. Иначе документ вовсе не примут. Что касается информации в формате TIFF, то у налоговиков следующие требования:

Вероятно, такие требования связаны с тем, что в ФНС до сих пор тьма старых машин, которые не умеют работать с большими разрешениями или хорошей глубиной цвета. Но суть не в том. Главное, что есть требования и их нужно выполнять. Помимо TIFF, налоговая принимает документы в форматах PDF, RTF, Microsoft Word, Microsoft Excel, Open Document Text, Document Spreadsheet, Open XML Word и Open XML Spreadsheet. Но TIFF все равно предпочтительнее. Так как «перегнать» документ в TIFF с правильными параметрами? Очень просто.

Ошибка "Ширина изображения не должна быть более 3000 точек на дюйм"

Ширина изображения не должна быть более 3000 точек на дюйм

Путем анализа выяснилось, что окончание "на дюйм" - это просто ошибка и нужно читать 3000 точек. Т.е. разрешение вашего изображения не должно превышать именно 3000 пикселей.

И на нашем сервисе есть решение - посмотрите какой размер вашего изображения и установите в поле "Указать размер в процентах" значение, при котором, результат не будет превышать требуемые 3000 пикселей

Например, ширина вашего изображения 4000 пикселей, а надо 3000 - в этом случае 3000/4000 * 100 = 75%, эти цифры не требуется вычислять точно, поэтому если вы поставите 70% никто вас ругать не будет.

Заключение

Создать многостраничный документ в формате TIFF – дело довольно простое. Главное – помнить требования, предъявляемые учреждениями к электронным документам. Только после тщательной проверки всех параметров можно отсылать бумаги в ФНС или еще куда-нибудь.