Многостраничный TIFF. Создай отчет в TIFF без проблем.



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Глубина цвета 64 (True color, RGBA) 48 (True color, RGB) 32 (True color, RGBA) 32 (CMYK) 24 (True color, RGB) 8 (Indexed) 4 (Indexed) 1 (Mono) тип сжатия NONE CCITT RLE (for 1 bpp only) CCITT Fax3 (for 1 bpp only) CCITT Fax4 (for 1 bpp only) LZW FLATE JPEG JBIG (for 1 bpp only) JPEG 6+ PACKBITS Качество JPEG % степень сжатия 0 - None 1 - Lowest 2 3 4 5 6 7 8 9 - Highest уровень квантования 8 7 6 5 4 3 2 1 0 единиц использовать сглаживание Порядок байтов от младшего к старшему от старшего к младшему save TIFF file with Multistrip Singlestrip Tiled Jpeg subsample 1:1:1 (11:11:11) (default) 4:2:2 (22:21:21) 4:1:1 (22:11:11) photometric mono Leave As Is Minimum is White Minimum is Black with fill order most significant to least least significant to most создать превью Сохранить EXIF, если есть Сохранить IPTC, если есть BigTIFF формат Изменить размер DPI: Указать размер (в процентах): Сохранить пропорции

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Не разобрались, что и как делать и нет времени? Я могу помочь вам в создании отчета от 200р. Просто свяжитесь со мной в ВК Очень краткая инструкция В простом режиме (без настроек) вы можете получить TIFF для сдачи в налоговую. По умолчанию выставлено 300 DPI, но возможно вам нужно будет уменьшить размер файла, для этого попробуйте уменьшить DPI, но не меньше 150. Если вы не знаете какие настройки использовать или что-то пошло не так, пишите мне в ВК. Если размер больше чем требуется, попробуйте уменьшить размер изображений с помощью настройки "Указать размер (в процентах)". Если у вас возникла ошибка "Ширина изображения не должна быть более 3000 точек на дюйм" читайте краткую инструкцию ниже. Если мой сервис помог вам, то вы можете поддержать мой проект рублем.



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Как объединить изображения в TIFF?

Для преобразования любого изображения в «правильный» TIFF (и создания многостраничного файла) не нужно даже устанавливать никакого софта на компьютер. Просто используйте наш онлайн-конвертер.

Далее нажимаем на кнопку "Добавить изображения" и выбираем нужный файл (можно сразу несколько).

Теперь настраиваем глубину цвета (помним, что для налоговой необходимо черно-белое изображение).

Следующий шаг – выбор типа сжатия. Здесь можно выбрать любой.

В блоке «Изменить размер» вписываем DPI (от 150 до 300).

Нажимаем на кнопку «Конвертировать».

Через некоторое время (потребное для осуществления процесса) конвертированный файл будет доступен для скачивания. Пользователю будет показано сообщение с ссылкой на скачивание. Теперь файл можно скачивать и с легкой душой отправлять в ФНС.

Что я могу сделать с этим сервисом?

Вы можете сделать один TIFF-файл из фотографий, которые у вас есть.

Какие форматы изображений я могу загрузить?

В настоящее время поддерживаются практически все форматы изображений. Мы преобразуем их в TIFF самостоятельно.

Но не все графические файлы будут отображаться в вашем браузере.

TIFF (Tagged Image File Format) – это графический формат, который может использовать сразу несколько изображений, объединяя их в многостраничный документ. Его особенностью является то, что он может содержать в себе графические файлы с максимальным качеством (без потерь). Именно поэтому обычно именно сей формат используют для сканирования официальных документов, различных графических изданий и прочего.

Преимущества использования TIFF

В чем отличие изображений этого формата от распространенного JPG? По крайней мере в том, что последний использует сильную степень сжатия. А это негативным образом влияет на качество изображения. Иногда текст вообще невозможно прочитать. Но есть у TIFF и другие преимущества.

Полностью настраиваемое разрешение. При создании многостраничного документа в формате TIFF стоит обратить сугубое внимание на разрешение изображения (DPI). Чем оно выше, тем читабельнее будет текст документа. Формат поддерживает любое разрешение. Лишь бы можно было найти принтер, который впоследствии все это распечатает.

При создании многостраничного документа в формате TIFF стоит обратить сугубое внимание на разрешение изображения (DPI). Чем оно выше, тем читабельнее будет текст документа. Формат поддерживает любое разрешение. Лишь бы можно было найти принтер, который впоследствии все это распечатает. Приличная глубина цвета. TIFF способен поддерживать стандарт глубины 64 бит True Color RGBA. Это значит, что с правильной цветопередачей будет не только текст, но и сопутствующая графика. Это весьма важно для последующего использования документа. Конечно, далеко не все принтеры способны распечатать такое многообразие цветов, но для электронной презентации это актуально.

TIFF способен поддерживать стандарт глубины 64 бит True Color RGBA. Это значит, что с правильной цветопередачей будет не только текст, но и сопутствующая графика. Это весьма важно для последующего использования документа. Конечно, далеко не все принтеры способны распечатать такое многообразие цветов, но для электронной презентации это актуально. Поддержка различных типов сжатия. Сжимать этот формат можно самым разным способом. На данный момент доступны технологии PACKBITS, JPEG 6+, JBIG, JPEG, FLATE, LZW, CCITT FAX3, CCITT FAX4 и CCITT RLE. Также можно обойтись вовсе без сжатия. Но это заметно увеличит конечный размер файла. Зато качество будет соответствующее.

Сжимать этот формат можно самым разным способом. На данный момент доступны технологии PACKBITS, JPEG 6+, JBIG, JPEG, FLATE, LZW, CCITT FAX3, CCITT FAX4 и CCITT RLE. Также можно обойтись вовсе без сжатия. Но это заметно увеличит конечный размер файла. Зато качество будет соответствующее. Возможность создания многостраничных документов. В формат TIFF можно интегрировать какое угодно количество других файлов, содержащих текст и изображения. И все это будет храниться в нумерованном порядке. Когда такой документ откроют, то отобразится вся его структура в той последовательности, которая была задана пользователем.

В формат TIFF можно интегрировать какое угодно количество других файлов, содержащих текст и изображения. И все это будет храниться в нумерованном порядке. Когда такой документ откроют, то отобразится вся его структура в той последовательности, которая была задана пользователем. Все вышеописанные преимущества формата делают его практически идеальным для хранения и обработки официальных документов. Именно поэтому во многих учреждениях требуют присылать по электронной почте бумаги именно в TIFF. И налоговая инспекция не исключение. Но у этих ребят свои требования к документам.

Требования, предъявляемые ФНС к электронным документам

Налоговая инспекция (как и другие органы власти) имеет свои требования к документам, которые присылаются к ним в электронном виде. Они не всегда адекватны, но их нужно выполнять. Иначе документ вовсе не примут. Что касается информации в формате TIFF, то у налоговиков следующие требования:

Цветность: черно-белое изображение (1 бит);

черно-белое изображение (1 бит); Разрешение (DPI): от 150 до 300;

от 150 до 300; Тип: отсканированное изображение;

отсканированное изображение; Многостраничность: Да.

Вероятно, такие требования связаны с тем, что в ФНС до сих пор тьма старых машин, которые не умеют работать с большими разрешениями или хорошей глубиной цвета. Но суть не в том. Главное, что есть требования и их нужно выполнять. Помимо TIFF, налоговая принимает документы в форматах PDF, RTF, Microsoft Word, Microsoft Excel, Open Document Text, Document Spreadsheet, Open XML Word и Open XML Spreadsheet. Но TIFF все равно предпочтительнее. Так как «перегнать» документ в TIFF с правильными параметрами? Очень просто.

Ошибка "Ширина изображения не должна быть более 3000 точек на дюйм"

Путем анализа выяснилось, что окончание "на дюйм" - это просто ошибка и нужно читать 3000 точек. Т.е. разрешение вашего изображения не должно превышать именно 3000 пикселей.

И на нашем сервисе есть решение - посмотрите какой размер вашего изображения и установите в поле "Указать размер в процентах" значение, при котором, результат не будет превышать требуемые 3000 пикселей

Например, ширина вашего изображения 4000 пикселей, а надо 3000 - в этом случае 3000/4000 * 100 = 75%, эти цифры не требуется вычислять точно, поэтому если вы поставите 70% никто вас ругать не будет.

Заключение

Создать многостраничный документ в формате TIFF – дело довольно простое. Главное – помнить требования, предъявляемые учреждениями к электронным документам. Только после тщательной проверки всех параметров можно отсылать бумаги в ФНС или еще куда-нибудь.